Landgericht Köln Baby zu Tode geschüttelt - drei Jahre Haft für Vater

Das Gericht stellte weiter fest, dass der Säugling unterernährt gewesen und über Wochen misshandelt worden sei. Medizinische Hilfe hätten die Eltern ihrem Sohn nicht zukommen lassen. Am Tattag sei der Säugling aufgrund des Schüttelns bewusstlos geworden. Die Mutter habe sich an Nachbarn gewandt, die sofort den Rettungsdienst verständigt hätten. Zwar habe der Säugling noch einmal reanimiert werden können. Aufgrund der schweren Hirnverletzungen starb der Junge aber wenige Tage später in der Uni-Klinik Köln. „Da ist keiner der beiden Elternteile dabei. Da war kein Interesse“, stellte die Richterin fest.