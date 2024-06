Brand in Mehrfamilienhaus gelegt Mann in Bad Münstereifel greift Ehefrau und Kinder mit Stichwaffe an

In Bad Münstereifel soll ein 34-jähriger Mann am frühen Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr auf seine Ehefrau und zwei seiner Kinder eingestochen haben. Das teilte die Polizei Bonn mit. Der Tatverdächtige soll seine 33-jährige Ehefrau und zwei seiner drei Kinder in der gemeinsamen Wohnung in Holzem mit einer Stichwaffe angegriffen haben. Die drei Kinder sind zehn, 13 und 15 Jahre alt.