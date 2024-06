Mann attackiert Familie und legt Feuer Tatverdächtiger äußert sich zu Motiv für Messerangriff in Bad Münstereifel

Bad Münstereifel · Nachdem ein 34-jähriger Mann in Bad Münstereifel seine Frau und zwei seiner Kinder mit einem Messer angegriffen haben soll, gibt es neue Erkenntnisse in dem Fall. Der Mann soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

20.06.2024 , 11:39 Uhr

Link zur Paywall Mann greift Familie mit Messer an und legt Feuer 15 Bilder Foto: Axel Vogel