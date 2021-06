Badesee in Köln : Vermisstes sechsjähriges Kind am Fühlinger See ins Krankenhaus gebracht

Eine Badestelle am Fühlinger See. Foto: dpa/Federico Gambarini

Ersthelfer konnten am frühen Abend ein zunächst vermisstes Kind aus dem Fühlinger See retten. Unter fortgesetzten Wiederbelebungsmaßnahmen wurde das Kind in ein Krankenhaus geflogen.



Wie die Feuerwehr Köln am Abend mitteilte, wurde an einem Badestrand des Fühlinger Sees ein sechsjähriges Kind vermisst gemeldet. Daraufhin wurden sofort Rettungstauchher, zwei Rettungsboote mit Echolot, eine Drohne und ein Rettungshubschrauber zum Einsatzort entsandt.

Ein Rettungswagen, der sich zufällig in der Nähe befand, konnte sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen. Ersthelfer hatten zuvor das sechsjährige Kind aus dem Wasser retten können. Mit Hilfe des eingeflogenen Notarztes, wurde das Kind zunächst versorgt und unter fortgesetzten Wiederbelebungsmaßnahmen in ein Krankenhaus mit angeschlossener Kinderklinik geflogen.

Während des Einsatzes betreuten Einsatzkräfte die Eltern des Kindes. Über den aktuellen Zustand des Kindes ist derzeit nichts bekannt.

