Bahn-Einschränkungen im Oktober Mit diesen Störungen müssen Reisende zwischen Köln und Bonn rechnen

Zwischen Köln und Bonn sind während der Sanierungsarbeiten und Teilsperrungen Schienenersatzverkehre mit Bussen eingerichtet, die auf dem Portal zuginfo.nrw jeweils unter „weitere Informationen“ zu den betreffenden Zuglinien-Inofs aufgeführt sind. Die Busse halten am Kölner Hauptbahnhof, in Brühl, Sechtem, Roisdorf und am Bonner Hauptbahnhof. Für die Regionalbahn 26 fahren Busse vom Bonner Hauptbahnhof mit allen Halten nach Remagen und von dort weiter nach Koblenz.