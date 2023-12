Weitreichende Einschränkungen Bauarbeiten sorgen für Fahrplanänderungen zwischen Köln und Bonn

Bahnreisende müssen zum Jahresbeginn 2024 auf der Bahnstrecke zwischen Bonn und Köln mit großen Einschränkungen rechnen. Wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilt, will das Unternehmen seine Arbeiten am elektronischen Stellwerk „Linker Rhein“ fortsetzen: Von Montag, 8. Januar, 21 Uhr, bis Sonntag, 21. Januar 21 Uhr, sollen zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Brühl sowie zwischen Hürth-Kalscheuren und Erftstadt weitere Signale montiert und 120 Kilometer Kabel verlegt werden. Die Deutsche Bahn will in diesem Zeitraum außerdem Instandhaltungsmaßnahmen durchführen.