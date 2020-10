Verdächtiger Gegenstand entdeckt : Bahnhof Köln-Deutzerfeld weiträumig abgesperrt

Im Bahnhof Deutzer Feld wurde ein verdächtiger Gegenstand entdeckt. Der Bereich wurde daher gesperrt. Foto: dpa/Robert Michael

Köln Am Freitagabend wurde ein verdächtiger Gegenstand in einer Bahn auf einem Abstellgleis am Bahnhof Köln-Deutzerfeld entdeckt. Herbeigerufene Spezialkräfte entschärten den verdächtigen Gegenstand.



Eine Reinigungskraft hatte einen verdächtigen Gegenstand in einer auf dem Abstellgleis stehenden Bahn am Bahnhof Köln-Deutzerfeld gefunden. Die alarmierte Polizei zog sofort Spezialisten der Bundespolizei hinzu.

Gegen drei Uhr hatten diese den Gegenstand schließlich entschärft und damit transportfähig gemacht, um ihn in einen gesicherten Bereich bringen zu können. Dort laufen derzeit die Untersuchungen zu dessen genauer Zusammensetzung.

Der Bereich Bahnhof Deutzerfeld wurde durch Kräfte der Bereitschaftspolizei weiträumig abgesperrt.

Spezialisten des Landeskriminalamtes NRW sind alarmiert. Die Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Durchsuchung der auf dem Betriebsbahnhof befindlichen weiteren Züge wird derzeit vorbereitet.

(ga)