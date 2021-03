Polizeieinsatz in Köln : 16-Jähriger klettert auf Dach am Deutzer Bahnhof

16-Jähriger klettert auf Dach am Deutzer Bahnhof

Polizeieinsatz in Köln

Am Bahnhof Köln Messe/Deutz gab es einen Polizeieinsatz. (Symbolfoto) Foto: Polizei

Köln-Deutz Am Samstag sorgte ein Jugendlicher am Bahnhof Köln Messe/Deutz für Aufsehen. Als er die Polizei entdeckte, floh er auf ein Dach und drohte herunterzuspringen.

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, musste sie am Samstagnachmittag zum Bahnhof Köln-Deutz ausrücken. Dort war ein 16-Jähriger aus Leverkusen auf ein Dach geklettert und hatte gedroht, sich in den Innenhof zu stürzen.