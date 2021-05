Bahnhof Köln Messe/Deutz : Mann randaliert auf Damentoilette und will Matratze anzünden

Mann randaliert auf Damentoilette und will Matratze anzünden

Am Bahnhof Köln Messe/Deutz hat ein 39 Jahre alter Mann auf einer Damentoilette randaliert. (Archivfoto) Foto: Polizei

Köln Ein 39-Jähriger hat am Bahnhof Köln Messe/Deutz auf einer Damentoilette randaliert. Bei seiner Festnahme verhielt er sich aggressiv und griff einen Beamten an. Auf der Dienststelle wollte er dann eine Matratze anzünden.

Ein 39 Jahre alter Mann hat in Köln randaliert und sich massiv gegen seine Festnahme gewehrt. Als Beamte ihn laut Angaben der Polizei von Donnerstag auf die Dienststelle bringen wollten, versuchte er dort, eine Matratze anzünden. Zunächst hatte der 39-Jährige am Mittwochnachmittag die Damentoilette am Bahnhof Köln Messe/Deutz benutzt, ohne dafür zu bezahlen und dort randaliert.