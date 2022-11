Mann von Zug mitgeschleift : Rollstuhlfahrer stürzt am Bahnhof Köln Messe/Deutz ins Gleisbett

Bonn Ein Rollstuhlfahrer ist am Montag am Bahnhof Köln Messe/Deutz ins Gleisbett gestürzt, als er in einen Zug einsteigen wollte. Der Regionalexpress schleifte den 55-Jährigen daraufhin circa 20 Meter mit.

Ein Rollstuhlfahrer ist am Bahnhof Köln Messe/Deutz am Montag ins Gleisbett gestürzt. Der 55-Jährige habe gegen 16.20 Uhr versucht, in einen abfahrbereiten Zug einzusteigen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nachdem er an eine Zugtür herangefahren sei, habe er sich gedreht, um rückwärts in den Zug zu fahren. Derweil schlossen sich laut Mitteilung der Polizei die Türen des Zuges. Als der Mann versucht habe, die Türen erneut zu öffnen, sei er zwischen Zug und Bahnsteigkante gefallen. In diesem Moment soll der Zug laut Polizeiangaben losgefahren und den Rollstuhlfahrer circa 20 Meter mit geschleift haben.