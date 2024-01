Bahnstreik in NRW GDL-Streik trifft Bonn, Köln und die Region massiv

Der Streik im Personenverkehr begann am Mittwochmorgen um 2.00 Uhr. Geplantes Ende des Arbeitskampfes ist Freitag um 18.00 Uhr. Im Fernverkehr fuhren nach Angaben des Sprechers bundesweit etwa ein Fünftel der Züge. Ab Bonn und Köln fuhren kaum Fernverkehrszüge. Zahlreiche ICEs von Bonn über Köln nach Berlin fielen aus. Auch die IC-Verbindungen über den Bonner Hauptbahnhof waren am Mittwochmorgen stark eingeschränkt.

Nicht betroffen von dem Streikaufruf der Gewerkschaft GDL sind andere Bahnunternehmen wie National Express oder die Eurobahn. Auch dort könnte es aber zu Problemen kommen, wenn etwa in Stellwerken nicht gearbeitet wird. Die Stellwerke in NRW waren nach Angaben des Bahnsprechers am Mittwochmorgen allerdings besetzt.