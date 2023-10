Bahnverkehr nach Bonn Arbeiten an Oberleitung in Köln beendet

Eine Störung an einer Oberleitung in Köln-Ehrenfeld hat am Dienstagmorgen den Bahnverkehr zwischen Köln und Bonn für mehrere Stunden beeinträchtigt. Gegen 11.30 Uhr teilte die Deutsche Bahn dann auf X (ehemals Twitter) mit, dass die Arbeiten an der Oberleitung beendet seien. In Folge könne es aber weiterhin zu Verspätungen und Teilausfällen kommen.