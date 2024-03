Elektronisches Stellwerk „Linker Rhein“ Pendler gelangen bald wieder nach Bonn

Gerade zwischen Köln und Bonn und zwischen Bonn und Koblenz komme es immer wieder zu Problemen, wie der Pressesprecher der Deutschen Bahn, Dirk Pohlmann, bestätigt. „Die aktuelle Technik ist extrem störungsanfällig, da sie bereits 60 Jahre alt ist“, sagt Pohlmann. Da stellt sich die Frage, wieso kommen die Erneuerungen erst jetzt? „Stellwerke werden ständig erneuert. Ein Stellwerk wird dann erneuert, wenn die alte Technik nicht mehr in der Lage ist, richtig zu versorgen. Jetzt sind diese Stellwerke an der Reihe und das musste erst geplant werden“, sagt Pohlmann. Florian Bonn ist ebenso Projektleiter von ESTW „Linker Rhein“ und kennt die Herausforderungen bei der Planung von Schienenarbeiten. „Bei der Planung müssen viele Faktoren beachtet werden, wie Personal und Auswirkungen auf Fahrgäste“, meint Bonn. Es könne nicht durchgehend gebaut werden, daher müsse alles nach und nach geschehen. „Personal ist das schwierigste Thema, was wir haben, wir sind mittendrin im Fachkräftemangel“, sagt Bonn weiter. Dennoch habe der Fachkräftemangel die Baumaßnahmen nicht verzögert, da früh genug geplant worden sei.