Unfall in Köln : Baum stürzt auf vorbeifahrenden Pkw

Köln Glück im Unglück hatten vier Insassen eines Pkw, als ihnen in Köln ein Baum auf ihr Auto stürzte. Nur eine Person wurde leicht verletzt.

Viel Glück hatte am Nachmittag eine Familie, die mit ihrem Auto in Köln unterwegs war. Wie die Feuerwehr am Nachmittag mitteilte, waren in der Leitstelle mehrere Notrufe eingegangen, weil auf der Militärringstraße an der Ecke zur Aachener Straße ein Baum umgestürzt und auf ein Auto gefallen war.