Zwischen Wesseling und Bornheim Zwei Tote nach schwerem Unfall auf der A555

Wesseling · In der Nacht zu Samstag sind bei einem schweren Unfall auf der A555 zwischen Wesseling und Bornheim zwei Insassen in ihrem Kleinwagen verbrannt. Zwei weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt.

02.12.2023 , 08:53 Uhr

Bei dem schweren Unfall auf der A555 verbrannten zwei Personen in einem VW Polo. Foto: Ulrich Felsmann