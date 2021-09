Nach wochenlanger Diskussion : Bergung von E-Scootern aus Rhein in Köln soll am Montag beginnen

Bergung von E-Scootern aus Rhein in Köln soll am Montag beginnen

Köln Mehrere E-Scooter auf dem Grund des Rheins sorgen seit Wochen für Ärger in Köln. Eine geplante Bergung im Juni war zunächst gescheitert - nun wollen die Verleihfirmen einen zweiten Versuch wagen.

Nach wochenlanger Diskussion um versenkte E-Scooter im Rhein in Köln wollen die Verleihfirmen am Montag mit der Bergung der Roller beginnen. Spezialtaucher sollen zunächst im Rheinauhafen die Scooter aus dem Wasser bergen, wie Sebastian Schlebusch sagte, Sprecher der Arbeitsgruppe Mikromobilität der Plattform Shared Mobility, die die Verleihfirmen vertritt.

Eine Untersuchung mit einem Sonarboot habe 105 Orte im Rhein ergeben, an denen E-Scooter liegen könnten, sagte Schlebusch. Der Rheinauhafen sei ein Schwerpunktgebiet, dort seien an etwa 60 Stellen mögliche Scooter identifiziert worden. Das Sonarboot sei vom 9. bis zum 12. August die meisten Brückenbereiche, den Rhein in der Innenstadt und die Hafenbereiche abgefahren, allerdings nicht die weiter außen gelegenen Bezirke am Stadtrand.