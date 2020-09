Wurstbude aus dem Tatort : Berühmtes TV-Requisit kommt ins Freilichtmuseum nach Kommern

Die „Wurstbraterei“ aus dem Tatort bekommt einen neuen Platz. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln An einer Wurstbude vor der Kölner Dom-Kulisse haben die „Tatort“-Kommissare Ballauf und Schenk so manchen Fall besprochen. Nun kommt der berühmte Imbisswagen in ein Museum.

Abschied aus Köln: Die berühmte Wurstbude aus dem Kölner Tatort hat am Freitag ihre Reise ins Freilichtmuseum Kommern angetreten.

Die Betreiber haben die Bude aus Altersgründen aufgegeben. Möglicherweise wird Deutschlands berühmteste Wurstbude aber weiterhin in den Tatort-Folgen aus Köln zu sehen sein. Die Produktionsfirma prüft das.