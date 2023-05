Dat is Rheinisch Bes do widde am urjele?

Manchmal muss man Musik in sein Leben hineinlassen, das kann stimmungstechnisch sehr weiterhelfen. Das tun wir mit der rheinischen Redensart: „Bes do widde am urjele?” Der hochdeutschen Übersetzung nähern wir uns mit der Herleitung von „urjele”. Dazu sagt Adam Wrede in seinem „Neuen kölnischen Sprachschatz”: Urjel stammt vom althochdeutschen Organa ab, aus dem später Orgela und dann Orgel wurde. Es bezeichnet die Mitglieder jener Instrumentenfamilie, die am häufigsten und in der größten Daseinsform in unseren Kirchen anzutreffen sind. Ein Instrument, das mit Hilfe von Pfeifen seine Töne produziert.