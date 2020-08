Rheinische Redensarten : Besser en Lus im Pott als jar kee Flesch

Rheinland Wir stellen schöne und bedeutungstiefe Redewendungen vor. In dieser Folge: „Besser en Lus im Pott als jar kee Flesch“

Predigt der Genügsamkeit

Da könnte man meinen, der Satz predigt Genügsamkeit. Bedeutet er doch im Hochdeutschen: Besser eine Laus im Topf als gar kein Fleisch. Ja, wenn das Fleisch Mangelware ist, dann begnügt man sich am besten auch mit ganz wenig. Und dann ist Fleischbeilage einer Laus besser als gar nichts. So viel zur wörtlichen Bedeutung. Es ist ein bisschen so wie der Satz: Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Der Rheinländer sagt an dieser Stelle übrigens gern: Mer weiß, wat mer hät, äver nit, wat mer kritt.