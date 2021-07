Nach dem tödlichen Unfall bei Köln : Sicherungsarbeiten an Lärmschutzwänden der A3 haben begonnen

Köln Immer wieder wurden die Arbeiten nach dem tödlichen Betonplatten-Unfall auf der A3 bei Köln verschoben. Nun haben die Sicherungsarbeiten begonnen. Schon bald könnte die Autobahn wieder frei befahrbar sein.

Nach dem tödlichen Betonplatten-Unfall haben die Sicherungsarbeiten an den Lärmschutzwänden an der A3 bei Köln begonnen. Die Autobahn GmbH geht davon aus, dass die Arbeiten zwischen dem Autobahnkreuz Köln-Ost und der Anschlussstelle Köln Anfang September abgeschlossen sind. Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass der Abschnitt bereits im Juni wieder voll befahrbar sein kann . Doch die Arbeiten mussten verschoben werden.

Für die Sicherungsmaßnahmen werden mehrere Hundert Einzelteile der Sicherungskonstruktion gefertigt und anschließend an den Wänden montiert, teilte die Autobahn GmbH am Montag mit. Parallel werden weitere Instandsetzungsarbeiten an den Betonwänden durchgeführt. Weitere Beeinträchtigungen für Autofahrer soll es in den kommenden Wochen nicht geben. Sämtliche Arbeiten finden innerhalb der bereits bestehenden Sperrfläche statt. Autofahrern stehen dort derzeit je Fahrtrichtung vier verengte Fahrstreifen zur Verfügung.