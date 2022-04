Durchsuchungen auch in Bonn : Betrug mit Corona-Hilfe und Starkregen-Soforthilfe in Millionenhöhe

Bankräuber weiter auf der Flucht : Täter raubte kleinen Geldbetrag bei Banküberfall in Duisdorf In Bonn-Duisdorf ist am Montagnachmittag eine Bankfiliale überfallen worden. Dabei hat sich auch ein Schuss gelöst. Die Suche nach dem flüchtigen Täter dauert am Dienstag weiter an.