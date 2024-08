Unfall in Köln-Rondorf Betrunkener Autofahrer erfasst zwei Fußgänger auf Gehweg - 27-Jähriger tot

Nach dem schweren Verkehrsunfall in der Nacht zu Samstag an der Rodenkirchener Straße im Kölner Stadtteil Rondorf, bei dem zwei Fußgänger von einem mutmaßlich stark alkoholisierten Autofahrer angefahren worden waren, ist einer der beiden Opfer am Samstag in einer Klinik seinen Verletzungen erlegen. Dies hat die Polizei mitgeteilt.