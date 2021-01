Dreieck Heumar : Betrunkener Lkw-Fahrer parkte Sattelzug mitten auf der A3

Köln Ein betrunkener Lkw-Fahrer ist am Samstagabend am Dreieck Heumar zunächst Schlangenlinien gefahren und parkte seinen Sattelzug dann unvermittelt mitten auf der A3. Als die Polizei eintraf, konnte der Mann sich nur noch auf allen Vieren fortbewegen.

Die Autobahnpolizei Köln hat am Samstagabend einen 54-jährigen Lkw-Fahrer in Polizeigewahrsam genommen. Autofahrer hatten sich gegen 20.40 Uhr bei der Polizei gemeldet, da der Sattelzug in Schlangenlinien am Dreieck Heumar auf der A3 in Richtung Oberhausen unterwegs war. Kurz nach der Auffahrt auf die A3 stellte der Mann seinen Sattelzug unvermittelt auf der Fahrbahn ab und schaltete das Licht aus.