Nach bewaffnetem Raub in Sülz : Spezialeinheiten nehmen zwei Tatverdächtige in Köln und Bochum fest

Aufgrund von Zeugenaussagen unterstützten Spezialeinheiten die Kölner Polizei bei der Durchsuchung einer Wohnung in der Kölner Innenstadt. (Symbolbild) Foto: DPA

Köln Am Donnerstag hat die Polizei Köln mit Spezialeinheiten Wohnungen in der Kölner Innenstadt und in Bochum durchsucht. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.



Am Donnerstagmorgen hat die Polizei Köln mit Spezialeinheiten Wohnungen in der Kölner Innenstadt und in Bochum durchsucht. Dabei wurden zwei Tatverdächtige (22 und 28 Jahre) festgenommen, wie die Einsatzleitung mitteilte. Zuvor wurden gegen die verdächtigen zwei Männer Haftbefehle erlassen wegen schweren Raubes und der räuberischen Erpressung. Bei der Festnahme wurde ein Polizist (28) leicht verletzt.

Den beiden Festgenommenen wird vorgeworfen, dass sie am vergangenen Freitagnachmittag einen 35-Jährigen in einer Wohnung in der Remigiusstraße im Kölner Stadtteil Sülz überfallen und ausgeraubt haben. Das Opfer hatte sich aufgrund eines Kaufinserats an dem Nachmittag mit fünf Personen in der besagten Wohnung getroffen. Dort soll die Gruppe ihn dann gefesselt und mit Schusswaffen und Messern bedroht haben.

Zudem stehen sie im Verdacht, in mindestens drei weiteren Fällen ihre Opfer über Internet-Inserate in Wohnungen gelockt und mit Schusswaffen sowie Messern bedroht zu haben. Bislang soll die etwa fünfköpfige Gruppe nach Einschätzung der Ermittler eine fünfstellige Summe erbeutet haben. Die Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen dauern noch an.

Ursprünglich Verdächtige wieder auf freiem Fuß

Aufgrund der Aussage des 35-jährigen Opfers wurde die Sülzer Wohnung in der Remigiusstraße in der folgenden Nacht zum Samstag von der Polizei identifiziert. Weitere Zeugenaussagen bewegten die Einsatzkräfte dann dazu, die Durchsuchung der Wohnung zusammen mit einer Spezialeinheit am Samstag durchzuführen. Dabei wurden zwei Personen angetroffen und festgenommen. Nach derzeitigen Ermittlungen besteht gegen diese Personen kein Tatverdacht mehr. Sie wurden noch an dem Samstag wieder auf freien Fuß gelassen.

(ga)