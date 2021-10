Kölner Stadtarchiv : BGH entscheidet am Mittwoch über Freisprüche nach Archiv-Einsturz

Köln/Karlsruhe Der Einsturz des Kölner Stadtarchivs erschüttert bundesweit. Zwei Anwohner sterben bei der Katastrophe im März 2009. Haben die Freisprüche von zwei Bauleitern Bestand? Der Bundesgerichtshof entscheidet am Mittwoch darüber.

Bei dem Einsturz am 3. März 2009 waren zwei junge Männer ums Leben gekommen. Es entstanden gewaltige Schäden, unzählige historische Dokumente wurden verschüttet. Zu dem Unglück kam es im Zusammenhang mit Bauarbeiten für eine U-Bahn-Haltestelle in unmittelbarer Nähe des Archivs. Dabei war die Wand einer Baugrube nicht fachgerecht erstellt worden und große Mengen an Grundwasser drangen ein. Sand, Erde und Wasser strömten in die Grube. Unter den benachbarten Gebäuden entstand ein Hohlraum. Das Archiv und zwei Wohnhäuser stürzten ein.