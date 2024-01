BGH-Urteil „Kölner Dom“ kann nicht als Marke geschützt werden

Die Bezeichnung „Kölner Dom“ kann nicht als Marke eingetragen und geschützt werden. Das hat der Bundesgerichtshof in einem am Freitag in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss letztinstanzlich entschieden. Damit ist eine entsprechende Klage der „Hohen Domkirche zu Köln“ gescheitert. Diese juristische Person öffentlichen Rechts ist Eigentümerin des weltbekannten Doms - und wird in der Regel vom Domkapitel vertreten, einem Gremium leitender Geistlicher des Erzbistums Köln.