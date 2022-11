Polizei-Bilanz zum 11.11. in Köln : 27-jähriger Bonner in Köln mit Messer am Hals verletzt

Die Polizei hatte zum Sessionsstart in Köln einiges zu tun. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Köln Die Sessionseröffnung am 11.11. hat die Polizei Köln bis tief in die Nacht beschäftigt. Zwischen Freitag und Samstagmorgen waren Polizisten insgesamt 335 mal im Stadtgebiet gefordert. Ein Bonner wurde in der Nacht mit einem Messer attackiert und schwer verletzt.



Vorbehaltlich weiterer Anzeigeneingänge registrierte die Polizei Köln binnen 24 Stunden im Bereich der Kölner Innenstadt 145 Straftaten, davon alleine 51 Körperverletzungen. Die Beamten erfassten außerdem 21 Taschendiebstähle, sechs Sachbeschädigungen, fünf Widerstandshandlungen mit sieben verletzten und drei nicht mehr dienstfähigen Polizeibeamten.

Gegen 20 Uhr nahmen Zivilfahnder zwei mutmaßliche Taschendiebe auf der Zülpicher Straße fest. Die beiden einschlägig polizeibekannten Männer hatten mehrfach vor den Augen der Beamten Feiernde angetanzt, umarmt und bedrängt.

Als der 18-Jährige einem 25-Jährigen das Mobiltelefon aus der umgehängten Bauchtasche entwendete und an den 23-Jährigen weiterreichte, griffen die Fahnder zu. Bei dem 18-Jährigen fanden die Polizisten ein weiteres mutmaßlich entwendetes Mobiltelefon. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Sexualdelikte

In acht Fällen hat die Polizei Köln Ermittlungen zu angezeigten Sexualdelikten aufgenommen. In einem der Fälle nahmen Polizisten einen 32 Jahre alten Mann fest, der versucht haben soll, eine 23-Jährige auf der Bonner Straße gegen 20 Uhr gegen ihren Willen zu küssen. In sieben der Fälle handelt es sich um sexuelle Belästigungen. Darüber hinaus liegt der Polizei Köln eine Anzeige zu einer Vergewaltigung vor.

Messerangriff

Gegen 4 Uhr waren Polizisten nach einem Messerangriff auf einen 27-jährigen Bonner auf dem Hohenzollernring als Ersthelfer gefordert. Sie drückten die stark blutende Schnittverletzung am Hals des jungen Mannes bis zur Übernahme durch Rettungskräfte ab.

Dank der der polizeilichen Videobeobachtung nahmen Einsatzkräfte den mutmaßlichen Tatverdächtigen wenig später auf der Mohrenstraße fest. Ein Alkoholtest bei dem Wohnungslosen ergab mehr als zwei Promille. Bei seiner Durchsuchung stellten Beamte außerdem noch Cannabis sicher. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Auch er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Verkehrsdelikte

Insgesamt kontrollierten Einsatzkräfte im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Köln 406 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer. In 27 Fällen stellten sie Alkoholverstöße und in zwei Fällen Fahrten unter Drogeneinfluss fest. Polizisten ordneten 21 Blutproben an und stellten sechs Führerscheine sicher.

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Zahlen sind vorläufige Zahlen und stehen unter dem Vorbehalt weiterer Anzeigeneingänge sowie der jeweiligen Ermittlungsergebnisse.

(ga)