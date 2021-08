3000 Personen von Evakuierung betroffen : Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg in Köln-Porz gefunden

Köln In Köln sind erneut Weltkriegsbomben gefunden worden. Laut Angaben der Stadt müssen diese noch heute entschärft werden. Von der Evakuierung sind fast 3000 Menschen betroffen.

In Köln-Porz sind im Bereich Hohenstaufenstraße/Cimbernstraße zwei Weltkriegsbomben gefunden worden. Laut Angaben der Stadt Köln müssen die beiden Fünf-Zentner-Bomben noch im Laufe des Mittwochs entschärft werden. Von der Evakuierung sollen fast 3000 Personen betroffen sein, für die eine Anlaufstelle in der Gemeinschaftsgrundschule an der Konrad-Adenauer-Straße eingerichtet wurde. Die Stadt kündigte an, in dem 300 Meter betragenden Evakuierungsradius zeitnah mit dem ersten Klingeldurchgang zur Räumung zu beginnen.