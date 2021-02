Auswirkungen auf Verkehr : Weltkriegsbombe in Köln-Sürth wird am Freitag entschärft

Weltkriegsbombe in Köln-Sürth wird am Freitag entschärft

Köln In Köln-Sürth wurde eine Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten entdeckt. Am Freitag soll sie entschärft werden. Das hat unter anderem Auswirkungen auf den Wochenmarkt und den Öffentlichen Nahverkehr.

Am Donnerstagvormittag haben Bauarbeiter in Köln-Sürth eine englische Zehn-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagszünder aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst soll die Fliegerbombe im Laufe des Freitags entschärfen. Rund 5900 Personen sind von der Evakuierung betroffen, darunter eine Behinderteneinrichtung. Eine Anlaufstelle für evakuierte Anwohnerinnen und Anwohner sei in der Gesamtschule Rodenkirchen eingerichtet.

Alle Personen werden aufgefordert, den Bereich zu verlassen und aufgrund der Straßensperrungen großräumig zu umfahren. Wie die Stadt Köln mitteilt, wird insbesondere die Sürther Straße zwischen Am Keltershof und In der Aue gesperrt. Der Wochenmarkt in Sürth kann nicht stattfinden, da sich der Marktplatz an der Sürther Straße/Frohnhofstraße innerhalb des Gefahrenbereichs liegt.