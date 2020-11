Liefer- und Abholservice in Bonn und der Region : Diese Angebote machen Gastronomen in der Corona-Krise

Tische und Stühle in Bonner Restaurants werden in nächster Zeit leer bleiben. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Service Bonn Der Verzehr von Speisen und Getränken innerhalb von Restaurants, Gaststätten und Bäckereien ist in Bonn und der Region im November untersagt. Bei welchen Gastronomen Kunden jetzt Speisen zur Lieferung oder Abholung bestellen können, zeigt unser Überblick.



Der Verzehr von Speisen und Getränken in Restaurants, Cafés, Gaststätten und Bäckereien in Bonn ist ab dem 2. November wieder gänzlich untersagt worden. Wie in der ersten Jahreshälfte erlaubt bleiben aber sogenannte „Außer-Haus-Verkäufe“. Hierunter fallen zum einen die klassischen Liefer-, aber auch Abholdienste, wie sie etwa Bäckereien oder Fast-Food-Ketten anbieten.

Die neuen Einschränkungen erschweren den durch das Virus ohnehin schon gebeutelten Bonner Gastro-Unternehmen das Leben zusätzlich. Während einige Restaurants ihren Betrieb bereits komplett einstellten, versuchen sich andere mit ihrem Lieferangebot in dieser schwierigen Situation über Wasser zu halten.

Der GA gibt einen Überblick über Anbieter, die ihren Service aufgrund der Situation umgestellt haben:

Bonn

Ristorante La Vita

Nur zum Abholen bietet das Ristorante La Vita in Poppelsdorf seine italienischen Spezialitäten an, die telefonisch oder über ein Kontaktformular bestellt werden können. Dienstag bis Freitag 18-22 Uhr, Samstag und Sonntag 12-14 Uhr und 18-22 Uhr. Kontakt: 0228-235045, Kessenicher Straße 165, 53129 Bonn-Dottendorf.

Parkrestaurant Rheinaue

Wer Lust auf Gans verspürt, sich die Zubereitung aber nicht zutraut, kann sie auch einfach im Parkrestaurant Rheinaue bestellen. Die Betreiber bieten ihre Speisekarte zur Lieferung wie Abholung an, bitten jedoch um einen Tag Vorlaufzeit. Montag bis Freitag 12-14.30 Uhr und 18-21.30 Uhr, Samstag und Sonntag 12-21.30 Uhr. Kontakt: 0228-374030, Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn.

Restaurant Sabor

Auch das Sabor im Hockey- und Tennisclub Schwarz-Weiß auf dem Venusberg stellt sein Angebot um und verkauft seine portugiesischen Köstlichkeiten und Weine nur noch außer Haus. Montag bis Sonntag 12-15 Uhr und 18-20 Uhr. Kontakt: 0228-26192619, Saalestraße 30, 53127 Bonn.

Ristorante Sapore

Echte italienische Küche außer Haus verspricht das Sapore Bonn in Poppelsdorf. Neben der regulären Speisekarte gibt es Abwechslung auf einer „Specialskarte“. Dienstag bis Samstag 12-14.30 und 18-22 Uhr. Kontakt: 0228-24274633, Clemens-August-Straße 67, 53115 Bonn.

Restaurant Taste of India

Das indische Restaurant mit Doppel-Standort in Bonn bietet in Kessenich seine Speisen zur Abholung an. Montag bis Sonntag 18-21 Uhr. Kontakt: 0228-1806642, Burbacher Straße 2, 53129 Bonn.

Casa del Gatto

Das Casa del Gatto am Kaiserplatz bietet seine gesamte Speisekarte mit Pizza, Pasta, Salaten, Burger, Steaks und mehr übergangsweise zum Abholen an. Montag bis Samstag 12-20 Uhr. Kontakt: 0228-695522, Facebook, Kaiserplatz 20, 53113 Bonn.

Restaurant zur Bühne

Kalte und warme Vorspeisen sowie fünf warme Gerichte türkischer Küche gibt es im Restaurant zur Bühne abholfertig. Montag bis Samstag 12-20 Uhr. Kontakt: 0228-60889443, info@buehne-restaurant.de, Kapuzinerstraße 13, 53111 Bonn.

Pie Me Café

Unter anderem australische Pies, Kuchen and „Melbourne Style“-Kaffee stehen auf der Speisekarte des Pie Me Cafés in Endenich und gibt es zum Mitnehmen. Montag bis Sonntag 11.30-21 Uhr. Kontakt: 0228-96290254, Frongasse 32, 53121 Bonn.

Ichiban Sushibar

Das Sushi-Restaurant Ichiban bietet auch diesmal während des Lockdowns ein Mitnahmeangebot an. Dieses sei online zu finden und werde ständig aktualisiert, teilte das Restaurant mit. Der Mitnahme-Service steht Montag bis Samstag von 12 bis 20.30 Uhr zur Verfügung. Kontakt: 0228-4109789, Stockenstraße 14, 53113 Bonn

Café von&zu

Das Café von&zu in der Bonner Südstadt bietet in Zeiten von Corona täglich von 12 bis 21 Uhr Speisen zum Mitnehmen an. Angeboten werden unter anderem Pizza, Curry, Burger, Veganes und mehr. Kontakt: www.vonundzu-bonn.de, Bonner Talweg 77, 53113 Bonn

Haus am Rhein

Das Restaurant Haus am Rhein bietet aktuell ein Außer-Haus-Angebot an. Hier gibt es sogar ganze Gänse mit Füllung zum Mitnehmen. Kontakt: 0228-465307, info@haus-am-rhein.de, Elsa-Brändström-Straße 74, 53227 Bonn

Bio-Café Kuniberts Tochter

Das Bio-Café Kuniberts Tochter in Beuel bietet während des Lockdowns weiterhin frische Säfte aus Obst und Gemüse, Sandwiches, Kaffee sowie hausgemachten Kuchen und Quiches zur Abholung an. Das Café ist von Dienstag bis Samstag zwischen 8.30 und 17 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Kontakt: info@kuniberts-tochter.de, Friedrich-Breuer-Straße 98, 53225 Bonn

Kim Phat Restaurant

Hier gibt es thailändische und vietnamesische Spezialitäten zum mitnehmen. Sonntag bis Freitag (Dienstag Ruhetag) 11.30 Uhr - 14.30 Uhr und 17 Uhr bis 21 Uhr, Samstag 17 Uhr bis 21 Uhr. Mittelstraße 8, 53175 Bonn/Bad-Godesberg - Plittersdorf, Telefon 0228 - 36823

Restaurant Kleine Beethovenhalle

Von Samstag bis Sontag zwischen 12 Uhr und 18 Uhr, können die Speisen abgeholt werden. Bestellungen müssen bis Donnerstag 12 Uhr unter info@kleine-beethovenhalle.de aufgegeben werden. Die Vorspeisen ( z.B. Rindercarpaccio mit Trüffelmajonaise oder gegrillter Oktopus ) werden fertig angerichtet. Die Hauptspeisen ( z. B. geschmorte Lammkeule, Trüffel-Ravioli oder Brust und Keule von der Gans ( ganze Gänse werden gebraten dann tranchiert ) werden einvakuumiert, so hat man die Möglichkeit auch erst nach ein oder zwei Tagen zu speisen. Kontakt: Muffendorfer Hauptstraße 22, 53177 Bonn, 0228 - 36996170.

Hotel zur Post

Alle Angebote auf der Speisekarte können täglich bestellt und abgeholt werden. Montag bis Freitag gibt es zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr, sowie 17 Uhr und 21 Uhr die Möglichkeit zur Abholung. Samstag und Sonntag nur zwischen 17 Uhr und 21 Uhr. Die Bestellung ist telefonisch aufzugeben.Kontakt: Königswinterer Straße 309, 53227 Bonn, 0228 - 972940.

Sieg und Rhein

Restaurant Dionysos

Das Restaurant Dionysos bietet sowohl einen Lieferdienst, als auch die Bestellung für Selbstabholer an. Täglich ist das Restaurant von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Kontakt: 02241-330526, 0172-6038780, Bonnerstraße 60, 53757 Sankt Augustin

Restaurant Traubenwirt

Im November bietet das Restaurant einen Abhol- und Lieferservice an. Alle Spiesen können im gesamten Rhein-Sieg-Kreis geliefert werden. Wild und Gans prägen im Moment die Speisekarte. Alles wird vorgegart geliefert und muss zu Hause nur noch warm gemacht werden. Die Bestellnummer lautet 0151-25321514. Kontakt: Kapellenstraße 2, 53757 Sankt Augustin.

Vorgebirge

Vorgebirgsblick

Deftige Hausmannskost und wechselnde Tagesgerichte liefert der Vorgebirgsblick kostenfrei in Bornheim an die Haustür, andere Orte sind gegen Aufpreis möglich. Alternativ können Speisen natürlich auch abgeholt werden. Montag 12-14.30 Uhr, Mittwoch bis Sonntag 12-14.30 Uhr und 17-20 Uhr. Kontakt: 02227-905333 oder 0160-96234599, Händelstraße 45, 53332 Bornheim-Merten.

Die Auflistung wird fortlaufend aktualisiert. Restaurants, die ihr Angebot aufgrund der Krise angepasst haben, können sich per Mail und unter Angabe der unten aufgeführten Informationen an online@ga.de wenden.

Benötigt werden: der Name Ihres Unternehmens, Adresse und Kontaktdaten, ggf. Facebook-Page oder ähnliche Angaben, und die Information, was Sie anbieten sowie zu welchen Zeiten Kunden ihre Bestellung abholen können.

