Stellwerksarbeiten in Köln : Bahn kündigt weitere Zugausfälle für Bonn im März an

Bonn Die Deutsche Bahn hat für den gesamten März weitere Einschränkungen im Regionalverkehr im Rheinland angekündigt. Betroffen sind auch Bonn und Beuel. Grund sind Bauarbeiten an elektronischen Stellwerken in Köln.

Die Deutsche Bahn (DB) hat nächtliche Einschränkungen des Regionalverkehrs im Rheinland im März angekündigt. Grund sind weitere Bauarbeiten an Stellwerken im Bahnknotenpunkt Köln. Zug-, Teil- oder Haltausfälle, sowie Schienenersatzverkehr und Umleitungen seien zeit -und abschnittsweise täglich von 20 bis 4 Uhr zu erwarten, heißt es in einer Mitteilung.

Zugausfälle im Februar wurden teilweise schlecht kommuniziert

In dieser Woche scheint sich das Chaos wegen zahlreicher Zugausfälle in Grenzen zu halten. Die meisten Pendler wissen über die Sperrungen Bescheid und steigen auf Alternativen wie die Stadtbahnen oder den Ersatzbus nach Sechtem um.

Auch die im März zu erwartenden Fahrplanänderungen seien in der Online-Fahrplanauskunft und über Aushänge an Bahnsteigen bekannt gegeben worden, teilte die DB am Freitag mit. Weitere Informationen zu sind in der App „DB-Bauarbeiten“ und über zuginfo.nrw abrufbar.