Stellwerksarbeiten in Köln : Zugausfälle in Bonn bleiben an Aschermittwoch aus

Der Bonner Hauptbahnhof ist im März erneut von Zugausfällen der Deutschen Bahn betroffen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Deutsche Bahn hat für den gesamten März weitere Einschränkungen im Regionalverkehr im Rheinland angekündigt. Betroffen sind auch Bonn und Beuel. Grund sind Bauarbeiten an elektronischen Stellwerken in Köln. An Aschermittwoch bleiben große Planänderungen jedoch aus.



Von Simeon Gerlinger und Simun Sustic

Am Mittwochabend beginnt eine weitere längere Umbauphase, welche Einschränkungen im Bahnverkehr nach sich ziehen könnte. Die Deutsche Bahn (DB) hat nächtliche Einschränkungen des Regionalverkehrs im Rheinland im März angekündigt. Grund sind weitere Bauarbeiten an Stellwerken im Bahnknotenpunkt Köln. Zug-, Teil- oder Haltausfälle, sowie Schienenersatzverkehr und Umleitungen seien zeit -und abschnittsweise täglich von 20 bis 4 Uhr zu erwarten, heißt es in einer Mitteilung.

Betroffen sind unter anderem die Linien RE 5, RE 6, RE 8, RB 27, RB 48 und S 19 und somit auch die Schienen auf beiden Rheinseiten mit dem Bonner Hauptbahnhof und dem Beueler Bahnhof. Die DB empfiehlt Fahrgästen bei Bedarf auf die Stadtbahnlinien auszuweichen oder alternative Reisemöglichkeiten zu nutzen. Die Einschränkungen gelten vom 2. März bis zunächst zum 1. April.

Am Abend des Aschermittwochs blieb der Bonner Regionalverkehr jedoch bis aufs Erste von Einschränkungen verschont. Dort herrscht Mittwochabend Regelbetrieb. "Hier und da gibt es vereinzelte Ausfälle oder Verspätungen, aber im Großen läuft alles normal", sagte ein Service-Mitarbeiter dem General-Anzeiger. Weder in DB-App noch in den elektronischen Anzeigen sind Zugausfälle verzeichnet. An den mäßig gefüllten Gleisen steigen Gäste in regem Tempo zu und aus.

Bonn Hauptbahnhof: Zugausfälle im Februar wurden teilweise schlecht kommuniziert

Auch die im März zu erwartenden Fahrplanänderungen seien in der Online-Fahrplanauskunft und über Aushänge an Bahnsteigen bekannt gegeben worden, teilte die DB am Freitag mit. Weitere Informationen zu sind in der App „DB-Bauarbeiten“ und über zuginfo.nrw abrufbar.

Die Elektronischen Stellwerke in Köln sollen bis Ende 2024 für den Regional- und Fernverkehr in Betrieb genommen werden.