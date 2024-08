Deutsche Bahn Gravierende Bahn-Sperrungen auf Strecke zwischen Köln und Bonn

So sollen am Hauptbahnhof in Köln im September fünf Signalbrücken und ein Signalausleger montiert, fünf Signale gesetzt sowie Oberleitungsarbeiten durchgeführt werden. In Bonn betrifft die Sperrungen laut Mitteilung den Abschnitt von Bonn Hauptbahnhof bis zum Bahnhof „Neuer Weg“ in Bad Godesberg. Auch hier will die Bahn unter anderem arbeiten an den Signalen, Weichen und Schienen durchführen. Ähnliche Arbeiten finden auch auf der Strecke zwischen Köln und Bonn für das elektronische Stellwerk „Linker Rhein“ statt.