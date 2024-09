Polizei sperrt Straßen im Stadtgebiet Staatsbesuch des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella in Bonn und Köln

Auf Einladung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier kommt der Präsident der Italienischen Republik, Sergio Mattarella, vom 26. bis 29. September zu einem Staatsbesuch nach Deutschland. Am Samstag, 28. September, besuchen sie das Klimasekretariat der Vereinten Nationen in Bonn und nehmen an einer Konferenz zur deutsch-italienischen Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel und zur Kooperation in der globalen Energiewende teil. Im Anschluss folgt eine gemeinsame Schifffahrt nach Köln.