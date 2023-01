Rapper SSIO spielt Geige : Kurioser Musiker-Auftritt in der Linie 16 sorgt für Aufsehen

Eine Bahn der Linie 16. (Archivfoto) Foto: Axel Vogel

Mit einer Geige in der Hand sorgte der Bonner Rapper SSIO für Aufsehen in einer Straßenbahn der Linie 16. Was er mit der Aktion bezwecken wollte, verriet er selbst.



Die Fahrt mit der Linie 16 von Bonn nach Köln kann sich mitunter ziehen. Tritt ein Straßenmusiker durch die Tür und sorgt für Unterhaltung, kann sich die Fahrzeit gefühlt verkürzen. So geschah es vor wenigen Tagen, doch der Musiker war ein Rapper und kein professioneller Geiger.

Entsprechend anstrengend ertönte die Geige des Rappers SSIO in der Straßenbahn. „Ich will mit meinem neuen Album eine neue Zielgruppe erreichen“, scherzte der 33-Jährige bei Instagram. Dort hatte er auf seinem Account ein kurzes Video von der Aktion geteilt und bestätigt, dass er selbst der Mann an der Geige war. Klassische Musik ist eigentlich nicht sein Genre.

View this post on Instagram A post shared by SSIO (@ssio)

Als Rapper stieg er mit drei seiner vier veröffentlichten Alben in den Deutschen Top Ten ein. Das Album „0,9“ erklomm im Jahr 2016 die Chartspitze.

Der Musiker stammt aus Bonn, hat Wurzeln in Afghanistan und heißt mit bürgerlichem Namen Ssiawosch Sadat - Vorlage für seinen Künstlernamen SSIO. Inzwischen lebt er in Köln.

(kdo)