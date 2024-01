Dat is Rheinisch Dä ene säht su, dä andre säht su!

Um den Gesamtkomplex der rheinischen Psyche zu verstehen, gibt es die Redensart: „Dä ene säht su, dä andre säht su!“ Das ist schon klanglich ein sehr schöner Satz. Übersetzt ins Hochdeutsche lautet er: Der eine sagt so, der andere sagt so! Geht man nun von der wörtlichen Logik aus, müsste man ja feststellen, dass beide das Gleiche sagen (nämlich „su“). Tatsächlich ist damit aber gesagt, dass sie etwas Unterschiedliches meinen. Und hier wird es interessant, denn wir geraten gleich in eine philosophische Diskussion.