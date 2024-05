Bester Club Deutschlands in Köln Musik an, Kopf aus - eine Nacht im Bootshaus

Es ist kurz nach Mitternacht. Vor dem Bootshaus in Köln stehen noch ein paar Menschen in der Schlange, um in den Club zu kommen. Darunter eine Freundesgruppe aus Stuttgart, die extra für die Party angereist ist. „Wir waren schon öfter hier feiern, aber das ist schon länger her und die Party heute ist der ideale Anlass“, sagt einer von ihnen. Die Türsteher werfen einen kontrollierenden Blick in die Taschen und dann geht es auch schon rein beziehungsweise raus, in den großen Outdoor-Bereich. Die Gäste tauschen sich für eine Zigarettenlänge über Gott und die Welt aus, essen etwas oder schnappen Luft, bevor es wieder auf den Mainfloor oder die „Blackbox“ geht. Die sogenannte „Dreherei“, die dritte Tanzfläche, wird an diesem Samstagabend nicht bespielt. Mehr als 2200 Gäste haben im Bootshaus auf insgesamt 2000 Quadratmetern ausreichend Platz zum Feiern.