Erster Club der Welt in VR : Kölner Bootshaus veranstaltet virtuelle Partys

Erster Club der Welt in VR

Das Bootshaus in Köln ist als erster Club der Welt in VR nachgebaut worden. Foto: Bootshaus Cologne GmbH

Köln Der weltweit bekannte Musik-Club Bootshaus in Köln hat ein Konzept zum Ausgehen während der Corona-Pandemie entwickelt. Partygängern soll es damit möglich sein, von zu Hause aus den Top-Club zu besuchen. Ende November soll es die erste Veranstaltung geben.

Der in der Corona-Krise geschlossene Kölner Club Bootshaus eröffnet maßstabsgetreu in der virtuellen Realität. Die Tanzstätte sei für ein neues Konzept präzise digital nachgebaut worden, teilten die Verantwortlichen am Donnerstag mit. Nach eigene Angaben als erster Club weltweit.