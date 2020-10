Unfall in Bornheim : Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Unfall in Bornheim

Ein Notarzt versorgte den schwer verletzten Rollerfahrer an der Unfallstelle. (Symobolbild) Foto: dpa

Bornheim Am Sonntagnachmittag ist ein Rollerfahrer von einem überholenden Pkw auf der L281 in Bornheim erfasst worden. Der Fahrer des Mofa-Rollers prallte gegen die Windschutzscheibe und schleuderte auf ein Feld.

Bei einem Verkehrsunfall auf der L281 in Bornheim ist ein Rollerfahrer am Sonntag schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Bei dem Unfall gegen 15.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Tannenbusch und Wesseling war er gegen die Windschutzscheibe eines Autos geschleudert und 30 Meter weiter auf einem Feld zum Liegen gekommen. An der Unfallstelle wurde der schwer Verletzte nach Angaben der Polizei notärztlich versorgt und dann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer erlitt einen Schock.