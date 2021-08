Ermittlungen im Rhein-Erft-Kreis : 55-Jähriger nach Explosion eines Autos in Hürth gestorben

Am Montag explodierte ein Auto in Köln. Foto: dpa/Mirko Wolf

Update Hürth In Hürth ist am Montag ein Auto explodiert. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, einer von ihnen erlag seinen Verletzungen. Der 55-Jährige hatte den Brand offenbar selbst verursacht.

Bei der Explosion eines Autos in Hürth bei Köln ist nach Polizeiangaben ein Mann tödlich verletzt worden. Eine weitere Person wurde verletzt. In einem Wagen habe es eine Detonation gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Ein zweiter Wagen sei durch den Zwischenfall in der Hermülheimer Straße in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es in einer Mitteilung.