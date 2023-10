Unfall in Köln Schiff prallt gegen Brücke und richtet erheblichen Schaden an

Die Wasserschutzpolizei hat am Mittwochnachmittag die Stadt Köln über einen Unfall an der Fuß- und Radwegbrücke zum Niehler Hafen informiert. Bei der Einfahrt in den Hafen sei ein Schiff mit aufgestelltem Kran oben gegen die Brücke geprallt und habe diese erheblich beschädigt. So seien wesentliche Teile der Konstruktion, die für die Tragfähigkeit wichtig sind, stark verformt worden. Deshalb müsse der Fuß- und Radweg gesperrt werden.