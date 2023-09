Autobahn A1 Lückenschluss bei Leverkusener Rheinbrücke

Die Lücke in der Mitte des Rohbaus der neuen Rheinbrücke Leverkusen an der Autobahn 1 ist geschlossen. „Die „Brückenhochzeit“ ist vollzogen“, sagte eine Sprecherin der Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH am Dienstag. Damit ist die erste Hälfte der neuen Brücke - einem der größten Bauprojekte im Verkehrsbereich in NRW - bald fertig.