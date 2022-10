Einsatz in Brühl : Auto aus Heider Bergsee geborgen

Großer Einsatz für die Brühler Feuerwehr: Ein Auto war aus bisher unbekannten Gründen im Heider Bergsee versunken. Foto: Feuerwehr Brühl

Brühl Am Heider Bergsee in Brühl war am Sonntagmorgen ein großer Einsatz der Rettungskräfte. Ein Auto war im See versunken.

Einen umfangreichen Einsatz gab es für Feuerwehr und Polizei am Sonntagmorgen am Heider Bergsee bei Brühl. Dort hatten aufmerksame Anlieger laut Polizeimitteilung einen Pkw gemeldet, der rund 30 Meter vom Ufer entfernt im Wasser trieb. Vor Ort fanden die Rettungskräfte dann einen halb versunkenen VW vor. Mit Polizeihubschrauber und Spezialkräften suchten sie die Umgebung ab, es konnten aber keine betroffenen Personen gefunden werden.