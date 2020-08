Im Grünstreifen : 19 Amazon-Pakete in Brühl gefunden

Mitarbeiter des Grünflächenamtes fanden 19 Amazon-Pakete in Brühl. Foto: Polizei Rhein-Erft-Kreis

Brühl-Badorf An einem Straßenrand in Brühl sind am Dienstagmorgen 19 Amazon-Pakete gefunden. Die Polizei hat die Pakete sichergestellt, den Versandhändler informiert und hat einen wichtigen Hinweis für alle, die ihr Paket noch vermissen.



In einem Grünstreifen an der Steingasse in Brühl-Badorf wurden am Dienstagmorgen um 9.30 Uhr 19 Amazon-Pakete gefunden. Wie die Polizei des Rhein-Erft-Kreises mitteilte, hätte sie einen Hinweis über einen Paketfund durch Mitarbeiter des Grünflächenamtes bekommen.

In einem geschlossenen Transportcontainer fanden die Beamten schließlich 19 Pakete. Diese stellten sie sicher und fuhren sie zur Polizeidienststelle nach Brühl. Derzeit vermutet die Polizei, dass der Transportcontainer bei Umladearbeiten vergessen wurde.