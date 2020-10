Diebe stehlen Laptop und Tresor : Unbekannte brechen in Brühler Kino ein

Einbrecher stahlen ein Laptop und einen Tresor aus einem Brühler Kino. Foto: Deborah Breen Whiting / Pixabay

Brühl Samstagnacht sind Unbekannte in Brühl in ein Kino eingebrochen. Sie stahlen einen Laptop und einen Tresor, in dem aber nur wenig Bargeld war.



Unbekannte sind in der Nacht zum vergangenen Samstag in das Kino an der Uhlstraße in Brühl eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, stiegen sie durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein. Sie brachen einen Tresor aus einer Wand und nahmen diesen ebenso mit wie einen Laptop. In dem Safe befand sich wenig Bargeld. Hinweise unter 02233/520.

(as)