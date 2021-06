Polizei ermittelt : Jugendliche beschießen 35-Jährige in Brühl mit Softair-Pistole

Brühl In Brühl haben zwei unbekannte Jugendliche eine 35-jährige Frau in der Nähe von einem Supermarkt mit einer Softair-Pistole beschossen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwei unbekannte Jugendliche sollen am Montagabend in Brühl eine 35-Jährige mit einer Softair-Pistole beschossen haben. Wie die Polizei am Dienstag angab, schossen die jungen Männer an der Lessingstraße in der Nähe von einem Lebensmittelgeschäft auf die Frau und trafen sie am Bein. Sie blieb unverletzt.