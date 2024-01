Absage einer Karnevalssitzung in Brühl Polizei fahndet weiter nach Verfasser des Drohbriefes

In Brühl ist am Samstagabend eine Karnevalsveranstaltung nach einer anonymen Drohung vorsorglich abgesagt worden. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, hatten Polizisten am Mittag einen Brief eines anonymen Schreibers gefunden, der Hinweise auf mögliche Gefahren für die Besucher der Stehsitzung der Vochemer KG Ölligspiefe enthielt. Der Brief war an einem Streifenwagen, der in Brühl vor der Polizeiwache stand, befestigt. Beamte durchsuchten daraufhin das Gebäude, in dem am Abend die Karnevalsveranstaltung stattfinden sollte.