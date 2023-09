Polizei ermittelt Lkw-Fahrer verstirbt nach Unfall auf der A553 bei Brühl

Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer ist am Wochenende nach einem Unfall auf der A553 bei Köln verstorben. Der 62-Jährige soll am Dienstag, 5. September, gegen 16.30 Uhr auf der A553 in Richtung Bliesheim unterwegs gewesen sein, teilte die Polizei mit.