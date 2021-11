Laufende Ermittlungen : Bonner Polizei ermittelt mit Spezialkräften in Brühler Mehrfamilienhaus

Die Bonner Polizei ermittelt mit Spezialkräften in einem Mehrfamilienhaus in Brühl. Foto: Ulrich Felsmann

Brühl Am Freitag ermittelten Einsatzkräfte der Polizei Bonn sowie der Bundespolizei in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Kamm-Straße in Brühl. Aufgrund der noch laufenden Ermittlungen gibt es bisher keine Angaben zu den Hintergründen.



Polizeiaufgebot in Brühl: Am Freitagabend führte die Polizei Bonn Ermittlungen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Kamm-Straße durch. Aufgrund der noch laufenden Ermittlungen konnte die Polizei noch keine Angaben zu den Hintergründen geben.

Unterstützung bekam das Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei von Einsatzkräften der Bundespolizei. Diese waren augenscheinlich mit Entschärferfahrzeugen angerückt.

Ebenfalls vor Ort waren Spezialisten der Analytischen Task Force (ATF) der Berufsfeuerwehr Köln. Die Feuerwehr Brühl stellte den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher. Ein Wasserschlauch der Feuerwehr war bis ins Gebäude aufgebaut worden.

Weitere Informationen folgen

(ga)