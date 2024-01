Nach anonymer Drohung gegen Brühler Karnevalssitzung „So etwas Verrücktes haben wir noch nie erlebt“

„So etwas Verrücktes haben wir noch nie erlebt“, sagt Armin Schwerd, kommissarischer Präsident der Brühl-Vochemer Karnevalsgesellschaft (KG) Ölligspiefe, die ihre Stehsitzung am vergangenen Samstag wegen einer anonymen Drohung abgesagt hatte. Neben all der Aufregung um die kurzfristige Absage und die polizeilichen Ermittlungen zeigt sich der 69-Jährige am Mittwoch bewegt über die Solidarität, die der Verein jetzt erfahre: Der Festausschuss Brühler Karneval hat dazu aufgerufen, die Ölligspiefe wegen der wegfallenden Einnahmen finanziell zu unterstützen und nicht nur von Karnevalisten gebe es jede Menge Zuspruch, erzählt Schwerd. Ob Turnverein, Schützen, Seniorenheim oder Werbegemeinschaft – viele hätten Hilfen angekündigt. „Und wir haben so viel Zuspruch per Mail erhalten.“